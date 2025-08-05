В ВСУ заявили о переходе под землю из-за российских дронов

The Economist: ВСУ вынуждены уйти под землю из-за российских дронов

Из-за роста активности российских ударных дронов на линии фронта украинские военные вынуждены уйти в бункеры. О переходе под землю в беседе с The Economist рассказал командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Картель.

Украинский военный рассказал журналистам, что с января подразделения бригады были вынуждены переместиться вглубь территории Украины из-за работы российской артиллерии. Из-за расширения зоны работы беспилотников бойцы ВСУ будут вынуждены прятаться в бункере.

«Мы уходим под землю», — заявил журналистам Картель.

Ранее в интернете появились кадры роя из семи ударных беспилотников «Герань», пролетающих над территорией Украины. В ролике запечатлены семь низколетящих воздушных аппаратов, а также слышен характерный гул моторов.