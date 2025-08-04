Над Украиной заметили рой из «Гераней»

В интернете появились кадры роя из семи ударных беспилотников «Герань», пролетающих над территорией Украины. Видео публикует в Telegram издание «Страна.ua».
В ролике запечатлены семь низколетящих воздушных аппаратов, очертания которых напоминают российские ударные беспилотники «Герань», а также слышен характерный гул моторов.
Где и когда были сняты кадры, не уточняется.
Ранее в сети появилось видео, на котором российский дрон двигался за зайцами в ходе патрулирования местности и вылетел на бойца Вооруженных сил Украины. Украинский военный был поражен беспилотником.