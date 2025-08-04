Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:01, 4 августа 2025Бывший СССР

Над Украиной заметили рой из «Гераней»

Появилось видео роя из семи «Гераней», летящих над Украиной
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

В интернете появились кадры роя из семи ударных беспилотников «Герань», пролетающих над территорией Украины. Видео публикует в Telegram издание «Страна.ua».

В ролике запечатлены семь низколетящих воздушных аппаратов, очертания которых напоминают российские ударные беспилотники «Герань», а также слышен характерный гул моторов.

Где и когда были сняты кадры, не уточняется.

Ранее в сети появилось видео, на котором российский дрон двигался за зайцами в ходе патрулирования местности и вылетел на бойца Вооруженных сил Украины. Украинский военный был поражен беспилотником.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Боже мой, бедный наш Крым». Тысячи авто и 8 часов в очереди: у Крымского моста образовалась рекордная пробка. Что там творится?

    В Подмосковье женщина ударила ребенка и скрылась

    Названо защищающее от рака простаты количество эякуляций в месяц

    В НАТО заявили о новом оружии для Украины на полмиллиарда евро

    Редкую Лабубу купили за 840 тысяч рублей

    Пожизненно осужденный за расправу над отцом российского журналиста выжил после суицида

    Посольство Германии ответило на протест МИД России

    Военные ВСУ стали сдаваться в плен из-за «мясных штурмов»

    Возлюбленные отправились навестить родственников на частном самолете и пропали без вести

    Жители Магнитогорска пожаловались на магнит за миллионы рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости