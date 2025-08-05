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14:36, 5 августа 2025Экономика

Влияние на курс рубля решения о продажах валюты и золота оценили

Аналитик Заигрина: Решение Минфина о продажах валюты повлияет на рубль несильно
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Влияние измененных Минфином РФ на период с 7 августа по 4 сентября параметров продаж иностранной валюты и золота (0,3 миллиарда рублей в день против 0,82 миллиарда месяцем ранее) на курс рубля окажется незначительным, считает старший аналитик «Т-Инвестиций» Анна Заигрина.

Специалисты в связи с этим напомнили, что с учетом операций Центробанка, который параллельно до конца второго полугодия продает юани на 8,94 миллиарда рублей в ежедневном режиме, продажи в целом сократятся с 9,76 до 9,24 миллиарда в день.

В свою очередь, экономист Дмитрий Полевой полагает, что динамика продаж валюты может повлиять на рубль уже в следующем году, сделав его слабее. «Объемы зеркалирования средств из ФНБ в 2026-м снизятся, поскольку будут включать только инвестиции из ФНБ (порядка триллиона рублей в год)», — пишет в связи с этим он.

По его словам, текущая повышенная волатильность рубля связана не с операциями Минфина или Центробанка с валютой, а с офшорными сделками и в августе колебания курса сохранятся.

Ранее эксперты объяснили непродолжительность снижения курса нацвалюты на фоне угроз президента США Дональда Трампа по поводу пошлин для торговых партнеров РФ неверием рынков в способность Соединенных Штатов нанести серьезный экономический удар и изолировать Россию.

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