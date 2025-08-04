Банк России опустил курс доллара ниже 80 рублей

Официальный курс доллара на 5 августа опустился до 79,67 рубля

Банк России впервые с 29 июля опустил официальный курс доллара ниже 80 рублей, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Американская валюта ослабла на 66 копеек, до 79,67 рубля, в то время как европейская укрепилась на 62 копейки, до 92,33.

Евро на прошлой неделе поднимался выше 95 рублей, а доллар выше 83-х, однако 31 июля произошло их резкое снижение, что некоторые эксперты объясняют неверием рынков в способность США нанести серьезный экономический удар и изолировать Россию.

На фоне неготовности ключевых энергетических партнеров РФ отказаться от закупок российской нефти Трамп продолжает грозить им пошлинами, что пока не сказывается на курсе рубля.

На торгах в понедельник, пишет Reuters, внутридневные изменения и активность были невелики из-за отсутствия крупных денежных потоков как на покупку, так и на продажу инвалюты, а также в ожидании геополитических новостей и параметров валютных интервенций Центробанка на август.