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18:08, 31 июля 2025Экономика

Банк России снизил официальный курс евро на три рубля

ЦБ РФ резко снизил официальные курсы доллара и евро
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Банк России отреагировал на колебания курсов валют в ходе внебиржевых торгов 31 июля, установив на 1 августа официальный курс доллара на уровне 80,32 рубля, а евро — 91,88. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Таким образом, курсы американской и европейской валют снизились за день на 1,52 и 3,08 рубля соответственно.

Доллар на утренних торгах резко упал, достигнув 77,8 рубля, после чего, скорректировавшись, продолжил торговаться на уровне 80 рублей с небольшим. С учетом того, что в начале недели его курс поднимался выше 83 рублей, колебания оказались достаточно ощутимыми.

По словам главного экономиста Т-Инвестиций Софьи Донец, драйвером столь быстрого «отыгрыша» рубля в значительной степени стал «разовый разворот позиций крупных игроков», а прогноз о потенциале ослабления нацвалюты к концу года до уровней выше 95 рублей за доллар остается в силе.

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