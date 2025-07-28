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20:59, 28 июля 2025Экономика

Курс доллара превысил отметку в 83 рубля

Доллар на внебиржевых торгах подорожал до 83,1 рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Доллар на внебиржевых торгах резко подорожал. Об этом свидетельствуют данные Investing.com

Курс американской валюты превысил отметку в 83 рубля. На максимуме доллар поднимался до уровня в 83,1021 рубля, прибавив более чем 4,6 процента. С начала торгов курс вырос на 3,7 рубля.

Помимо ослабления национальной валюты падает также российский рынок акций. Индекс Московской биржи упал с 2 783,82 до 2 726,61 пункта, в то время как индекс РТС опустился с 1 097,64 до 1 079,71.

Такая тенденция фиксируется после слов американского президента Дональда Трампа, который признался, что «разочарован в российском лидере Владимире Путине» и заявил о намерении сократить 50-дневный срок, который он дал Москве для урегулирования конфликта на Украине. По словам американского президента, новый срок составит 10-12 дней.

Ранее Трамп пригрозил ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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