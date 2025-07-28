Российский рынок начал падать после слов Трампа

Российский рынок акций упал более чем на 1 % после нового ультиматума Трампа

Российский рынок акций упал более чем на один процент после ультиматума президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

После слов американского лидера, пригрозившего сократить срок достижения договоренностей между Россией и США по Украине, индекс Мосбиржи падал до 2735 пункта (минус 0,91 процента), а индекс РТС — до 1082 пункта (минус 1,28 процента). Позднее показатели скорректировались до 2750,1 и 1089,02 пункта соответственно.

28 июля Трамп признался, что «разочарован в российском лидере Владимире Путине» и заявил о намерении сократить 50-дневный срок, который он дал Москве для урегулирования конфликта на Украине.

«Я намерен сократить те 50 дней, которые я дал России, до меньшего количества, потому что я уже предполагаю их ответ на мое условие», — заявил глава Белого дома на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

В середине июля Трамп обещал ввести тарифы в 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.