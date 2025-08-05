Водитель бензовоза прокатил российского инспектора на ступеньке и попал на видео

Водитель бензовоза из Дагестана провез полицейского на ступеньке и снял на видео

Водитель бензовоза прокатил инспектора ДПС пять километров на ступеньке своего автомобиля и попал на видео. Ролик в своем Telegram-канале показало издание Baza.

На кадрах, снятых водителем бензовоза, видно, как инспектор ДПС, стоя на подножке, стучит в стекло. Автомобиль не снижает ход, а водитель явно потешается над сотрудником правоохранительных органов. Другой инспектор снимал происходящее из кабины своего автомобиля, преследуя бензовоз. Он рассказал, что водитель из Дагестана не остановился, задел полицейскую машину и провез на ступеньке не успевшего спрыгнуть полицейского.

В результате водитель бензовоза был задержан. При этом полицейский не пострадал.

Ранее дикая погоня экипажа ДПС за волчонком попала на видео.