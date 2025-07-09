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10:41, 9 июля 2025Силовые структуры

Дикая погоня экипажа ДПС за волчонком попала на видео

Mash показал кадры погони экипажа ДПС за волчонком в Башкирии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Экипаж ДПС устроил погоню за волчонком в попытке прогнать его от жилых домов в Башкирии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash и предоставил видео.

На кадрах видно, как волчонок бегает по лесопосадке и пробегает мимо припаркованных машин. За ним следуют сотрудники ГИБДД с включенной сиреной. В конечном итоге хищник убегает в лес.

По данным канала, все произошло в Межгорье. Как только силовики уехали, волчонок снова выглянул из кустов.

Ранее в Томской области голый мужчина убегал от сотрудников ДПС по проезжей части.

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