Дикая погоня экипажа ДПС за волчонком попала на видео

Mash показал кадры погони экипажа ДПС за волчонком в Башкирии

Экипаж ДПС устроил погоню за волчонком в попытке прогнать его от жилых домов в Башкирии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash и предоставил видео.

На кадрах видно, как волчонок бегает по лесопосадке и пробегает мимо припаркованных машин. За ним следуют сотрудники ГИБДД с включенной сиреной. В конечном итоге хищник убегает в лес.

По данным канала, все произошло в Межгорье. Как только силовики уехали, волчонок снова выглянул из кустов.

Ранее в Томской области голый мужчина убегал от сотрудников ДПС по проезжей части.