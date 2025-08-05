Водителя столкнувшегося с поездом автобуса в Ленобласти задержали

Следователи задержали водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти

Следователи задержали водителя автобуса, столкнувшегося с грузовым поездом в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Задержанного намерены взять под стражу — в ближайшее время с таким ходатайством следователи обратятся в суд. В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться, назначены судебные экспертизы.

ЧП произошло утром в понедельник, 4 августа, на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле. По предварительным данным, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железную дорогу прямо перед движущимся поездом.

Один пассажир автобуса не выжил, еще несколько человек были доставлены в медицинские учреждения.