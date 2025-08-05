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14:35, 5 августа 2025Силовые структуры

Водителя столкнувшегося с поездом автобуса в Ленобласти задержали

Следователи задержали водителя автобуса, столкнувшегося с поездом в Ленобласти
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Следователи задержали водителя автобуса, столкнувшегося с грузовым поездом в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Задержанного намерены взять под стражу — в ближайшее время с таким ходатайством следователи обратятся в суд. В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего продолжают устанавливаться, назначены судебные экспертизы.

ЧП произошло утром в понедельник, 4 августа, на железнодорожном переезде перегона Олонец — Лодейное Поле. По предварительным данным, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железную дорогу прямо перед движущимся поездом.

Один пассажир автобуса не выжил, еще несколько человек были доставлены в медицинские учреждения.

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