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15:01, 5 августа 2025Россия

Военкор рассказал о времени полета ракет до городов Европы после снятия моратория на РСМД

Военкор Коц: Любой крупный город Европы может быть уничтожен за 10 минут
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Военкор Александр Коц назвал последствия снятия моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). По его словам, при помощи советских разработок любой крупный город Европы может быть уничтожен за 10 минут. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По его словам, во-первых, после снятия моратория на РСМД Россия сможет развернуть ракетный комплекс «Орешник», о серийном производстве которого ранее сообщил президент страны Владимир Путин.

Во-вторых, продолжил он, на вооружение могут поступить доработанные крылатые ракеты комплекса «Искандер» с наращенной дальностью удара.

«В-третьих, у нас вагон советских разработок, которые можно быстро пустить в серию. В частности, ракету средней дальности РСД-10 "Пионер" с дальностью полета от 600 до 5500 километров. Если ее развернуть в европейской части страны, то любая база НАТО в Европе или крупный город могут быть уничтожены в течение десяти минут», — заключил военкор.

Ранее МИД опубликовал заявление, в котором сообщается о том, что Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию РСМД наземного базирования. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российское руководство будет принимать соответствующие меры реагирования.

ЖЗЛ
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