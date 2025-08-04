В МИД окончательно определились с развертыванием РСМД

МИД РФ: Россия больше не считает себя связанной ограничениями по РСМД

Россия больше не связывает себя ограничениями по развертыванию ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте российского МИД.

«Поскольку наши многократные предостережения были проигнорированы, а ситуация продолжает развиваться по пути фактического размещения наземных РСМД производства США в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), МИД констатирует исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание РСМД и уполномочен заявить, что РФ более не считает себя связанной ранее принятыми ограничениями», — отмечается в тексте заявления.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российское руководство будет принимать соответствующие меры реагирования. Для каждого конкретного решения Россия будет основываться на межведомственном анализе масштабов развертывания западных РСМД наземного базирования в разных регионах мира, а также «на развитии ситуации в области международной безопасности и стратегической стабильности».

8 июня замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что соблюдение Москвой моратория на развертывание РСМД близится к своему логическому завершению. По словам дипломата, сейчас США при администрации Дональда Трампа намерены еще в больших масштабах наращивать деятельность по размещению соответствующих вооружений.