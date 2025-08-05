Возлюбленная Павла Дурова снялась в откровенном топе

Возлюбленная Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в откровенном розовом топе

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в откровенном спортивном образе. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя продемонстрировала фото, на котором позировала, стоя на улице на фоне кафе. Она предстала перед камерой в розовом наряде, который состоял из бра-топа с глубоким вырезом и тонкими бретелями и легинсов.

Также блогерша надела бейсболку в тон одежде, белые кроссовки и распустила волосы.

В июле пользователи сети высмеяли внешность Павла Дурова на снимках из спортзала.