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17:29, 5 августа 2025Забота о себе

Врач назвал несущую смертельную угрозу еду

Гастроэнтеролог Загайнов: Баранина и шоколад могут спровоцировать панкреатит
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Употребление некоторых продуктов может спровоцировать смертельно опасный приступ панкреатита, предупредил гастроэнтеролог, диетолог, нутрициолог Антон Загайнов. В беседе с aif.ru он назвал еду, несущую угрозу.

По словам Загайнова, приступ панкреатита могут спровоцировать алкоголь любой крепости, жирная пища (свинина, баранина, утка, гусь, сало), жареные блюда, острые приправы и специи, копчености, консервы и маринады, особенно домашние заготовки, кондитерские изделия, газированные напитки, кофе и крепкий чай.

Как отмечается в материале, употребление этих продуктов при некоторых условиях может спровоцировать приступ панкреатита. Так, больше половины случаев — это алькогольно-алиментарный панкреатит. «Здесь важно понимать: это не только хронические алкоголики. Можно выпить один раз, но много на семейном праздновании и наесться жирной пищи. Особенно опасны новогодние и майские праздники», — предупредил доктор.

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Загайнов добавил, что приступ также может спровоцировать желчекаменная болезнь, травмы и падение, прием некоторых лекарственных препаратов, вирусные инфекции и аутоиммунные процессы.

При подозрении на острый панкреатит доктор посоветовал как можно скорее вызвать врачей и на время ожидания обеспечить человеку покой. Важно ни в коем случае не давать ему еду, воду, ферментные препараты или сильные обезболивающие, а также не промывать желудок.

Ранее гастроэнтеролог Людмила Сухорукова призвала отказаться от шаурмы летом. По ее словам, в жаркую погоду на продуктах быстрее размножаются опасные бактерии и вирусы.

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