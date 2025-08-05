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15:37, 5 августа 2025Забота о себе

Врач подсказала простой трюк для профилактики проблем с пищеварением

Врач Ореа призвала пить минералку до еды для профилактики проблем с пищеварением
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Многие люди после еды испытывают проблемы с пищеварением. Диетолог Бланка Гарсия Ореа в беседе с изданием El Economista подсказала простой трюк, который поможет избежать дискомфорта.

«Минеральная вода может помочь избавиться от газов, улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота», — заявила Ореа. Диетолог объяснила, что минералка стимулирует секрецию соляной кислоты, которая играет ключевую роль в переваривании пищи.

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Для профилактики проблем с желудочно-кишечным трактом она призвала выпивать небольшой стакан этого напитка перед едой. При этом специалистка подчеркнула, что если употребить больше минеральной воды, то, напротив, газообразование и вздутие живота только усилятся.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион призвала отказаться от употребления испорченного кваса. В противном случае, по ее словам, может возникнуть пищевое отравление.

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