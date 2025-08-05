Врач подсказала простой трюк для профилактики проблем с пищеварением

Врач Ореа призвала пить минералку до еды для профилактики проблем с пищеварением

Многие люди после еды испытывают проблемы с пищеварением. Диетолог Бланка Гарсия Ореа в беседе с изданием El Economista подсказала простой трюк, который поможет избежать дискомфорта.

«Минеральная вода может помочь избавиться от газов, улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота», — заявила Ореа. Диетолог объяснила, что минералка стимулирует секрецию соляной кислоты, которая играет ключевую роль в переваривании пищи.

Для профилактики проблем с желудочно-кишечным трактом она призвала выпивать небольшой стакан этого напитка перед едой. При этом специалистка подчеркнула, что если употребить больше минеральной воды, то, напротив, газообразование и вздутие живота только усилятся.

Ранее диетолог Надежда Литвинова-Гразион призвала отказаться от употребления испорченного кваса. В противном случае, по ее словам, может возникнуть пищевое отравление.