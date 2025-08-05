Врач предупредила о неочевидных симптомах сердечной недостаточности

Кардиолог Виноградова: Усталость может указывать на сердечную недостаточность

О сердечной недостаточности может говорить несколько неочевидных симптомов, рассказала кардиолог Элла Виноградова. О них врач предупредила в беседе с «Известиями».

По словам врача, о возможной сердечной недостаточности могут свидетельствовать усталость, одышка при ходьбе и в позе лежа, отеки ног, учащенное сердцебиение, ночные пробуждения из-за нехватки воздуха, тяжесть в верхней части живота и общая слабость. Виноградова обратила внимание на то, что самостоятельно диагностировать сердечную недостаточность невозможно, поскольку таким симптомом часто сопровождаются и другие заболевания — например, сахарный диабет и анемия, а также депрессия.

Наиболее частыми причинами недостаточности она назвала ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензия, пороки сердца, перенесенный инфаркт миокарда, миокардиты, перикардиты, злоупотребление алкоголем, а также последствия химио- и лучевой терапии. При наличии жалоб Виноградова порекомендовала посоветоваться с врачом.

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