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18:42, 5 августа 2025Забота о себе

Врач предупредила об опасности позы «нога на ногу»

Терапевт Толстова: Поза нога на ногу может привести к варикозу и тромбозу
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Farknot Architect / Shutterstock / Fotodom

Привычка сидеть в позе «нога на ногу» может привести к проблемам с сосудами и сердцем, рассказала врач-терапевт Мария Толстова. Об опасности позы она предупредила в беседе с «Газетой.Ru».

Она объяснила, что эта поза приводит к изменению положения оси позвоночника по отношению к костям таза, что увеличивает нагрузку на мышцы спины и может вызвать боли в спине, усиливает сколиоз, ухудшает состояние межпозвоночных дисков, а также провоцирует появление и прогрессирование межпозвоночных грыж и протрузий.

Толстова добавила, что из-за такой позы ухудшается венозный кровоток в ногах, кровь застаивается, а кровоснабжение нижних конечностей нарушается, что может вызывать отеки, онемение, боль, варикоз и тромбоз нижних конечностей. Также страдают органы малого таза, что может привести к репродуктивным нарушениям у мужчин и женщин.

Частое и продолжительное пребывание в позе «нога на ногу» ведет к повышению артериального давления, что в свою очередь увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему, и, как следствие, способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний

Мария Толстоваврач-терапевт

Чтобы избежать данных проблем, необходимо соблюдать режим труда и отдыха, ежедневно проводить небольшой комплекс упражнений, больше двигаться, уделять особое внимание прогулкам на свежем воздухе и регулярно проходить диспансеризацию, заключила Толстова.

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