Врачи обнаружили у 23-летней девушки аллергию на менструацию

20minutos: Врачи ввели в менопаузу 23-летнюю девушку с аллергией на менструацию

У девушки в 23 года наступила менопауза, которую врачам пришлось вызывать искусственными методами, так как у нее диагностировали аллергию на менструацию. Об этом рассказало издание 20minutos.

С 13 лет у Яйсы Ресинес каждый месяц стали возникать инфекции мочевыводящих путей, боли в мочевом пузыре и крапивница по всему телу. Кроме того, у нее опухали веки, глаза и гениталии, а также поднималась температура. Врачи на протяжении 10 лет не могли поставить девушке диагноз.

Только недавно медики обнаружили у нее аллергию на прогестерон — важный гормон менструального цикла, который естественным образом присутствует в женском организме. В результате специалистам пришлось искусственно ввести пациентку в менопаузу с помощью лекарственных средств. Такой тип менопаузы является обратимым, поэтому Ресинес в будущем сможет родить ребенка.

Ранее исследователь Уильям Хилл назвал главную причину возникновения рака у людей, которые не курят. По его словам, фактором риска является загрязненный воздух.