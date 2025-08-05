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21:03, 5 августа 2025Забота о себе

Врачи обнаружили у 23-летней девушки аллергию на менструацию

20minutos: Врачи ввели в менопаузу 23-летнюю девушку с аллергией на менструацию
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: István Szitás / Unsplash

У девушки в 23 года наступила менопауза, которую врачам пришлось вызывать искусственными методами, так как у нее диагностировали аллергию на менструацию. Об этом рассказало издание 20minutos.

С 13 лет у Яйсы Ресинес каждый месяц стали возникать инфекции мочевыводящих путей, боли в мочевом пузыре и крапивница по всему телу. Кроме того, у нее опухали веки, глаза и гениталии, а также поднималась температура. Врачи на протяжении 10 лет не могли поставить девушке диагноз.

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Только недавно медики обнаружили у нее аллергию на прогестерон — важный гормон менструального цикла, который естественным образом присутствует в женском организме. В результате специалистам пришлось искусственно ввести пациентку в менопаузу с помощью лекарственных средств. Такой тип менопаузы является обратимым, поэтому Ресинес в будущем сможет родить ребенка.

Ранее исследователь Уильям Хилл назвал главную причину возникновения рака у людей, которые не курят. По его словам, фактором риска является загрязненный воздух.

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