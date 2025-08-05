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07:26, 5 августа 2025Бывший СССР

ВСУ усилили один участок фронта новой бригадой

ТАСС: К Старице в Харьковской области переброшена новая бригада ВСУ из-за потерь
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили один участок фронта, где несут серьезные потери, новой бригадой. Подразделения 72-й отдельной механизированной бригады были переброшены по приказу командования к Старице Харьковской области, неподалеку от Волчанска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«Подтверждается переброска на направление подразделений 72 омбр. Вероятно, они прибыли на замену потерявшим боеспособность бригадам», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в регионе по-прежнему пытаются вывести подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, чтобы восстановить ее боеспособность. «Отмечается снижение уровня морально-психологического состояния на фоне вручения Владимиром Зеленским государственных наград военнослужащим штаба и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что под Волчанск Харьковской области была переброшена 1-ю отдельная элитная бригада теробороны ВСУ. Подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами.

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