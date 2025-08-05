ТАСС: К Старице в Харьковской области переброшена новая бригада ВСУ из-за потерь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили один участок фронта, где несут серьезные потери, новой бригадой. Подразделения 72-й отдельной механизированной бригады были переброшены по приказу командования к Старице Харьковской области, неподалеку от Волчанска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«Подтверждается переброска на направление подразделений 72 омбр. Вероятно, они прибыли на замену потерявшим боеспособность бригадам», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, в регионе по-прежнему пытаются вывести подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, чтобы восстановить ее боеспособность. «Отмечается снижение уровня морально-психологического состояния на фоне вручения Владимиром Зеленским государственных наград военнослужащим штаба и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов», — добавил источник.

Ранее сообщалось, что под Волчанск Харьковской области была переброшена 1-ю отдельная элитная бригада теробороны ВСУ. Подразделение доукомплектовали мобилизованными украинцами.