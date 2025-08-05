Названа самая популярная версия Windows в России

Windows 10 с долей 74 % стала самой популярной ОС Microsoft в России

Пользователи из России предпочли устаревшую Windows 10 остальным операционным системам (ОС) Microsoft. На это обратил внимание корреспондент «Ленты.ру».

Согласно данным агентства StatCounter, Windows 10 остается самой популярной ОС от Microsoft среди пользователей из России. В июле доля вышедшей в 2015 году системы составила 74 процента. На втором месте оказалась актуальная Windows 11, которая имеет долю 20 процентов. На третьем — Windows 7 с долей 5 процентов. StatCounter собирает данные на основе посещений веб-страниц 1,5 миллиона сайтов.

Устаревшая Windows 10, бесплатная поддержка которой прекратится в октябре, постепенно теряет популярность, но очень медленно. Так, в начале 2025 года доля ОС составляла 76,3 процента, в октябре 2024 года — 76,8 процента, ровно год назад — 79,6 процента.

Во всем мире Windows 11 обогнала Windows 10 по популярности — ее доля в июле составила 53,5 процента. Доля конкурентной ОС снизилась до 43 процентов.

Для сравнения, в июне доля Windows 11 увеличилась до 48 процентов. Доля Windows 10 составила 48,9 процента. «Windows 11 сохраняет лидерство по сравнению с Windows 10, однако миллионы компьютеров по-прежнему работают под управлением устаревшей операционной системы Microsoft», — подчеркнули журналисты издания The Register.

Ранее журналисты издания TweakTown заявили, что компьютерные геймеры начали переходить с Windows 11 на другие операционные системы. Так, доля Linux, на которой основана SteamOS, недавно выросла до 2,9 процента.