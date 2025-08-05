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17:03, 5 августа 2025Мир

Японцы возблагодарили США за бомбардировки во Вторую мировую

Профессор Кошкин: В Японии называют благом бомбардировки США во Вторую мировую
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Хиросима

Хиросима . Фото: STR New / Reuters

В Японии называют благом бомбардировки Хиросимы и Нагасаки со стороны США во время Второй мировой войны. Об этом заявил профессор Института стран Востока Анатолий Кошкин, передает РИА Новости.

По его словам, 14 процентов японцев в ходе соцопросов заявляют, что бомбардировки были благом для страны, так как в противном случае число жертв было бы выше. При этом эксперт отметил, что в США благом эти события считают более 60 процентов опрошенных, включая молодежь.

«В Америке из года в год в августе проводится опрос общественного мнения. Третье поколение уже выросло после войны, тем не менее, более 60%, включая молодежь, заявляют, что это было правильное решение, которое ускорило окончание войны и спасло сотни тысяч, если не миллион, американских парней», — рассказал он.

Кошкин также добавил, что в Японии действует табу на упоминание США в контексте атомной бомбардировки. Он подчеркнул, что американские чиновники на 70-летие атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки говорят только о самом факте, не упоминая, кто именно сбросил на города бомбы.

Ранее стало известно, что Япония продаст Австралии военные корабли для противодействия Китаю. Страны подписали сделку на сумму 10 миллиардов австралийских долларов (6,5 миллиарда долларов США) на строительство военных кораблей.

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