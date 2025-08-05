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13:31, 5 августа 2025Бывший СССР

Захарова возмутилась приговором главе Гагаузии Гуцул

Захарова: Приговор Гуцул является бедой, напавшей на Молдавию и ее народ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова возмутилась приговором, вынесенным башкану (главе) Гагаузской автономии (Гагаузия) в Молдавии Евгении Гуцул. Соответствующее заявление дипломат опубликовала в Telegram.

«Законной главе Гагаузии Евгении Гуцул суд дал семь лет заключения. За то, что она законная и на основе закона исполняла свой долг. За исполнение закона режим Санду бросает людей в тюрьмы», — написала Захарова.

По словам официального представителя МИД России, действия президента Молдавии Майи Санду по отношению к Гуцул являются позором, напастью и бедой, напавшей на республику и ее народ.

Гуцул осудили по обвинению в финансовых махинациях 5 августа. Главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы.

ЖЗЛ
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