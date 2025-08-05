Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:36, 5 августа 2025Силовые структуры

Один день боев на территории России закончился для бойцов ВСУ годами колонии

Два бойца ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за нападение на Курскую область
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Чумак и Михаил Проць получили 15 и 16 лет колонии строгого режима соответственно за террористические действия в Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как установил суд, оба служили в 25-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ. 25 января бойцы участвовали в блокировании села Гуево и удерживали его под вооруженным контролем. В боевых действиях оба участвовали недолго. Тем же вечером они сдались в плен.

Ранее военный эксперт назвал возможный срок полного перехода Запорожской области под контроль Российской армии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о продуктивном разговоре с Трампом. Киев готовит «одну из самых сильных» сделок

    «Я, конечно, русофоб». Невзоров в интервью Дудю сравнил русских с червями и сектантами. Что еще он сказал?

    Советник премьера Индии прибыл в Москву

    Уродливую порнорусалочку призвали убрать из европейской столицы

    Врач предупредила о неочевидных симптомах сердечной недостаточности

    На берег Анапы выбросило таинственный образ Богородицы

    Знаменитая кошка-уголовница окотилась

    Спасатели МЧС вытащили корову из колодца в Беслане

    Российские дачники создали кабачковый бартер

    Раскрыто число отправившихся на СВО священников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости