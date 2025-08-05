Один день боев на территории России закончился для бойцов ВСУ годами колонии

Два бойца ВСУ получили 15 и 16 лет колонии за нападение на Курскую область

Два бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Чумак и Михаил Проць получили 15 и 16 лет колонии строгого режима соответственно за террористические действия в Курской области. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как установил суд, оба служили в 25-м отдельном штурмовом батальоне ВСУ. 25 января бойцы участвовали в блокировании села Гуево и удерживали его под вооруженным контролем. В боевых действиях оба участвовали недолго. Тем же вечером они сдались в плен.

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