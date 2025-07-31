Назван возможный срок полного перехода Запорожской области под контроль ВС России

Военный эксперт Дандыкин: Полный переход Запорожья под контроль РФ займет месяцы

Сейчас Вооруженные силы Украины занимают меньше трети территории Запорожской области, включая Запорожье, обозначил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал возможные сроки полного перехода региона под контроль Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ).

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал об открытии нового участка фронта посредством взятия села Темировки. По его словам, оно позволит освободить подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) часть Запорожской области.

«Так получается, что на южном фланге на западе действует группировка "Днепр", дальше — другая группировка граничит с ДНР, соответственно, и с Херсонской областью. Разумеется, это будет удар уже относительно двусторонний, и можно выходить в тыл к тем городам и укреплениям, которые сейчас занимает ВСУ. До города Запорожье остается на некоторых участках менее 50 километров, поэтому есть задумка, видимо, у нас решить эту задачу в достаточно короткие сроки. Я думаю, это вопрос месяцев», — поделился эксперт.

До этого сообщалось, что ВСУ начали отступать в Запорожской области. Отступление проходит в районе Работино.

