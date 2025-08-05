Зеленский поручил цифровизировать сферу наградных процедур

Лидер Украины Владимир Зеленский поручил максимально сократить уровень бюрократии в наградной сфере, цифровизируя ее. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Чувствительный вопрос затягивания исполнения решений о награждении (...) исключительно из-за громоздких бюрократических процедур. Поручил максимально сократить документооборот», — написал он.

Зеленский также отметил, что необходимо максимально цифровизировать эту сферу.

Ранее в российских силовых структурах рассказали о подрыве Зеленским морального духа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это происходит на фоне вручения Зеленским государственных наград военнослужащим штаба и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов.