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16:20, 5 августа 2025Бывший СССР

Зеленский поручил сократить бюрократию

Зеленский поручил цифровизировать сферу наградных процедур
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters

Лидер Украины Владимир Зеленский поручил максимально сократить уровень бюрократии в наградной сфере, цифровизируя ее. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Чувствительный вопрос затягивания исполнения решений о награждении (...) исключительно из-за громоздких бюрократических процедур. Поручил максимально сократить документооборот», — написал он.

Зеленский также отметил, что необходимо максимально цифровизировать эту сферу.

Ранее в российских силовых структурах рассказали о подрыве Зеленским морального духа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это происходит на фоне вручения Зеленским государственных наград военнослужащим штаба и тыловикам вместо боевых офицеров и сержантов.

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