Зеленский рассказал об улучшении военной подготовки на Украине

Зеленский: Военная подготовка стала лучше, но еще не все сделано

В учебных центрах на Украине военная подготовка стала лучше. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что провел ставку с командованием для решения вопросов, которые вчера обсуждал в бригадах Харьковской области.

«Первое — действительно, уже стала более эффективной подготовка в учебных центрах, но есть еще вещи, которые надо внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной. Должно быть больше именно реального боевого опыта этой войны при подготовке воинов», — написал Зеленский.

Ранее Зеленский обсудил военные поставки с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Он также поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за решительность в укреплении обороны страны.