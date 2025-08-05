Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:02, 5 августа 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал об улучшении военной подготовки на Украине

Зеленский: Военная подготовка стала лучше, но еще не все сделано
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / File Photo / Reuters

В учебных центрах на Украине военная подготовка стала лучше. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что провел ставку с командованием для решения вопросов, которые вчера обсуждал в бригадах Харьковской области.

«Первое — действительно, уже стала более эффективной подготовка в учебных центрах, но есть еще вещи, которые надо внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной. Должно быть больше именно реального боевого опыта этой войны при подготовке воинов», — написал Зеленский.

Ранее Зеленский обсудил военные поставки с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Он также поблагодарил генерального секретаря НАТО Марка Рютте за решительность в укреплении обороны страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Стали известны новые подробности гибели комментатора Гришина

    Джастина Тимберлейка заподозрили в симуляции опасной болезни

    Опровергнут популярный миф о простуде и сквозняке

    Киркорова обязали выплатить Пенсионному фонду 10 тысяч рублей через суд

    Передислокацию подводных лодок США к берегам России назвали жестом на публику

    Ида Галич высказалась о фигуре после родов

    Предсказаны новые санкции ЕС против Китая и Индии

    Зеленский поручил сократить бюрократию

    Европа испытала «ответ» американскому Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости