Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:17, 5 августа 2025Ценности

Жена Цекало показала фигуру в бикини

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала фигуру в белом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @darina.ervin

Жена режиссера и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась снимками в откровенном образе. Пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя модель показала фигуру в бикини белого цвета. Знаменитость позировала у бассейна с книгой в руках. Телезвезда также надела кепку и солнцезащитные очки, отказавшись от других аксессуаров.

В декабре прошлого года Дарина Эрвин отреагировала на слухи о пластике ушей. Тогда супруга Цекало заявила, что никогда не прибегала к помощи хирургов. По ее словам, внимание к ее ушам со стороны общественности вызвано тем, что она перестала их скрывать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейская страна объявила режим ЧС из-за азербайджанской нефти. Что в ней нашли?

    Продажа российских товаров за рубеж упала

    Мошенники стали использовать подарки в Telegram

    Женщина поймала самого большого в мире речного полосатого окуня

    Зеленский назвал обстоятельство эффективности санкций против России

    Жена Цекало показала фигуру в бикини

    На Украине рассказали о продвижении ВС России в ДНР

    Россиян предупредили о возможном росте цен на услуги адвокатов

    Россиян предупредили об отключении интернета на популярных курортах страны

    Популярного блогера арестовали за игру в прятки в торговом центре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости