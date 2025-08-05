Жена Цекало показала фигуру в бикини

Жена Александра Цекало Дарина Эрвин показала фигуру в белом бикини

Жена режиссера и продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин поделилась снимками в откровенном образе. Пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя модель показала фигуру в бикини белого цвета. Знаменитость позировала у бассейна с книгой в руках. Телезвезда также надела кепку и солнцезащитные очки, отказавшись от других аксессуаров.

В декабре прошлого года Дарина Эрвин отреагировала на слухи о пластике ушей. Тогда супруга Цекало заявила, что никогда не прибегала к помощи хирургов. По ее словам, внимание к ее ушам со стороны общественности вызвано тем, что она перестала их скрывать.