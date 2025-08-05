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09:07, 5 августа 2025Из жизни

Женщина пришла в ресторан и попала на оргию с участием врача, нотариуса и официантки

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Sozina Kseniia / Shutterstock / Fotodom

В Италии нотариусу грозит тюрьма за фотографии, которые он сделал на оргии в ресторане. Об этом сообщает издание Unione Sarda.

Инцидент произошел в начале июня в городке Больяско. Женщина, ее друг-врач и нотариус ужинали в ресторане. Когда заведение закрылось, к компании присоединились владелец ресторана и его подруга, работающая официанткой. Вечер закончился групповым сексом.

На следующий день нотариус отправил снимки из ресторана знакомым. Через два дня одна из участниц вечеринки обнаружила, что ее фото распространяются в чатах WhatsApp. Когда она связалась с нотариусом, тот не скрывал, что это произошло по его вине.

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Пострадавшая обратилась в полицию. Нотариуса подозревают в порномести, ему грозит лишение свободы на срок до шести лет и штраф величиной до 15 тысяч евро (1,4 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жители Лондона пожаловались на ночные оргии в городском парк. По их мнению, «секс-вечеринки уничтожают места обитания диких животных».

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