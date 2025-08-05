Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:48, 5 августа 2025Ценности

Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами высмеяла тренд на похудение с «Оземпиком»

Мария Винар

Фото: Hannah McKay / Reuters

Британская телеведущая Майя Джама высмеяла тренд на похудение с помощью препарата «Оземпик», предназначенного для лечения диабета. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами запечатлела себя на камеру в красном бикини, которое состояло из бюстгальтера без бретелей и плавок с высокой посадкой. Кроме того, оно было оформлено цветочным принтом и золотистым полукольцом между чашками.

«Зачем таким мерзавцам, как я, сидеть на "Оземпике"? У меня потрясающая фигура», — сопроводила знаменитость ролик словами из завирусившегося в соцсетях трека.

В июне прошлого года руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал Майю Джаму звездой с самыми идеальными в мире ягодицами. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальнее с точки зрения математики выглядят ягодицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможном ответе Путина на ультиматум Трампа

    Украину обвинили в спекуляции деятельностью Красного Креста

    Три страны НАТО решили закупить оружие для Украины по инициативе США

    Продажи грузовиков в России обвалились

    На Wildberries появился кешбэк

    Аналитик рассказал о рекламном подразделении ВСУ для женщин

    Получившего инвалидность на СВО бойца через год лишили выплат

    «Считайте, какой выхлоп! А потом его там убьют!» Россиянка со смехом перечислила выгоды от отправки мужа на СВО

    В Индии рассказали, как США поменяли мнение о закупке российской нефти. Почему Вашингтону было это выгодно?

    Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами высмеяла тренд на похудение с «Оземпиком»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости