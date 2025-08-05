Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами высмеяла тренд на похудение с «Оземпиком»

Британская телеведущая Майя Джама высмеяла тренд на похудение с помощью препарата «Оземпик», предназначенного для лечения диабета. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok.

30-летняя звезда с самыми идеальными в мире ягодицами запечатлела себя на камеру в красном бикини, которое состояло из бюстгальтера без бретелей и плавок с высокой посадкой. Кроме того, оно было оформлено цветочным принтом и золотистым полукольцом между чашками.

«Зачем таким мерзавцам, как я, сидеть на "Оземпике"? У меня потрясающая фигура», — сопроводила знаменитость ролик словами из завирусившегося в соцсетях трека.

В июне прошлого года руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Риккардо Фрати назвал Майю Джаму звездой с самыми идеальными в мире ягодицами. Врач сравнил параметры фигур знаменитостей с правилом золотого сечения, а именно разделил параметры талии женщины на параметры ее бедер. Согласно формуле, чем ближе результаты к 0,7, тем идеальнее с точки зрения математики выглядят ягодицы.