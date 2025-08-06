42-летняя звезда «Универа» показала фигуру в ярком бикини

Российская актриса Наталья Рудова показала фигуру в ярком бикини

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала фигуру в ярком купальнике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 4,5 миллиона подписчиков.

42-летняя звезда сериала «Универ» позировала на размещенном кадре, стоя на пляже у лодки. Она предстала перед камерой в бикини кораллового оттенка. Комплект включал в себя топ с чашками и широкими бретелями и трусы с заниженной талией.

При этом знаменитость распустила волосы и продемонстрировала пирсинг в пупке. «Воспоминания», — указала она в подписи к фото.

Ранее в августе 42-летняя российская актриса Юлия Снигирь опубликовала кадры в откровенном наряде.