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19:44, 5 августа 2025Ценности

42-летняя Юлия Снигирь опубликовала фото в откровенном наряде

Российская актриса Юлия Снигирь опубликовала фото в бюстгальтере и панталонах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская актриса Юлия Снигирь опубликовала кадры в откровенном наряде. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя звезда «Мастера и Маргариты» предстала на размещенных фото в белом бюстгальтере и панталонах белого цвета, оформленных рюшами и оборками. Кроме того, она позировала в синем полупрозрачном халате с цветочной вышивкой. Ее образ дополнили легкие локоны и макияж с акцентом на красную помаду.

«Внезапно. Тут могли быть стихи Бродского или Фета, но зачем», — подписала артистка снимки.

В июле сообщалось, что в сети появились фото полуобнаженного российского актера Максима Матвеева. Уточнялось, что артист принял участие в съемках сериала «Полдень» по книге братьев Стругацких «Жук в муравейнике».

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