Появились фото полуобнаженного Максима Матвеева со съемок нового сериала

Появились фото полуобнаженного российского актера Максима Матвеева с новых съемок. Соответствующие посты размещены на страницах компании «Медиаслово» и онлайн-кинотеатра Okko в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 42-летний артист снялся в сериале «Полдень» по книге братьев Стругацких «Жук в муравейнике». На размещенных кадрах он предстал с голым загримированным торсом со шрамами и гематомами и стрижкой каре.

Известно, что партнерами Матвеева на съемочной площадке выступили Леонид Ярмольник, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь.

В октябре Максим Матвеев в откровенных нарядах снялся для журнала «Москвичка».