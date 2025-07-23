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20:18, 23 июля 2025Ценности

Появились фото полуобнаженного Максима Матвеева со съемок нового сериала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @mediaslovostudio

Появились фото полуобнаженного российского актера Максима Матвеева с новых съемок. Соответствующие посты размещены на страницах компании «Медиаслово» и онлайн-кинотеатра Okko в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 42-летний артист снялся в сериале «Полдень» по книге братьев Стругацких «Жук в муравейнике». На размещенных кадрах он предстал с голым загримированным торсом со шрамами и гематомами и стрижкой каре.

Известно, что партнерами Матвеева на съемочной площадке выступили Леонид Ярмольник, Юрий Колокольников и Юлия Снигирь.

В октябре Максим Матвеев в откровенных нарядах снялся для журнала «Москвичка».

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