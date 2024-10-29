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17:07, 29 октября 2024Ценности

Популярный российский актер в прозрачном топе снялся для журнала

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Популярный российский актер Максим Матвеев в откровенных нарядах снялся для нового номера журнала «Москвичка». Соответствующий пост появился в Telegram-канале издания.

Звезда сериала «Триггер» на одном из кадров предстал в черном прозрачном топе, который демонстрировал его обнаженный торс. Также 42-летний артист примерил бежевый пиджак и надел поверх брюк белую юбку с черным ремнем.

Кроме того, Матвеев позировал в кружевном топе в сочетании с черными штанами и солнцезащитными очками. В рамках фотосессии актер продемонстрировал и образы с массивными кольцами на пальцах и объемными серьгами-подвесками. Известно, что съемка прошла в подмосковной усадьбе Архангельское.

В сентябре австралийский актер, певец и продюсер Хью Джекман похвастался мускулами на фото топлес.

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      Алина Гостева
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