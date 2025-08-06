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12:06, 6 августа 2025Ценности

66-летняя Мадонна снялась в боди с прозрачными чашками

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @madonna

Американская певица Мадонна снялась в откровенном виде. Соответствующие снимки появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

66-летняя поп-исполнительница предстала перед камерой в колготках и черном боди, который был дополнен прозрачными чашками и кружевами. Она подобрала к наряду перчатки выше локтя и остроносые туфли. В качестве украшений Мадонна выбрала массивное колье в виде цепей и круглые сияющие серьги.

Визажисты сделали знаменитости яркий макияж. Они оформили черные длинные стрелки и нанесли на губы темную помаду. Стилисты, в свою очередь, распустили волосы певицы и уложили их в объемные локоны.

В июне Мадонна похвасталась новой сумкой за миллионы рублей.

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