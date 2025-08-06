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11:50, 6 августа 2025Из жизни

Акула укусила опустившего в воду ногу мужчину

На Багамских островах акула укусила туриста за ногу, когда он катался на лодке
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Американский турист едва не потерял ногу из-за нападения акулы на Багамских островах. Об этом сообщает The Independent.

Инцидент произошел 28 июля 2025 года возле острова Манджек-Кей в районе Абако, когда мужчина катался на лодке с друзьями. По данным полиции, он свесил ногу в воду, что спровоцировало акулу. Хищная рыба укусила его за ногу, решив, что это морское существо.

Пострадавшего доставили в местную клинику, где ему оказали помощь и вскоре выписали. Власти не уточнили вид акулы, а также имя и возраст туриста. «Это произошло около 14:00, мужчина получил травмы, но его жизни ничего не угрожает», — говорится в официальном заявлении полиции Багам.

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Эксперты отмечают, что несмотря на пугающую статистику, нападения акул остаются редкими случаями. По данным Международного архива нападений акул, в 2024 году зафиксировано 47 неспровоцированных атак, четыре из которых оказались смертельными. В среднем в мире происходит около 65 нападений в год, шесть из них становятся фатальными.

Ранее в США дайвера укусила акула, которую он спас. Мужчина заметил, что на голове одной из хищниц была рыболовная сеть. Джоэл решил освободить акулу, но та испугалась его приближения и стала метаться из стороны в сторону. Дайвер не сдавался и в итоге спас рыбу. Тем не менее она успела укусить его за руку.

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