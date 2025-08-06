Артемий Лебедев раскрыл единственную в жизни просьбу к Богу

Блогер Артемий Лебедев заявил, что просил у Бога помощи в отказе от курения

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что однажды обратился к Богу и попросил у него помощи в отказе от курения. Свою просьбу он раскрыл в интервью блогеру Амирану Сардарову, выпуск вышел во «ВКонтакте».

«Это был момент, когда я хотел бросить курить, а у меня не получалось, и я опустил руки, сдался, использовал все способы, все методы, все. И я сказал: "Дорогой Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы я бросил курить"», — вспомнил дизайнер.

Лебедев добавил, что это была единственная в его жизни просьба к Богу. Как уточнил блогер, при этом он не стал посещать церковь. Кроме того, он не уточнил, повлияла ли в итоге молитва на его борьбу с курением.

Ранее сообщалось, что Лебедев поблагодарил Бога за ядерное оружие России. Как счел дизайнер, благодаря этому на Россию «просто так никто не может напасть».