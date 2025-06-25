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20:11, 25 июня 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев поблагодарил Бога за ядерное оружие России

Блогер Артемий Лебедев поблагодарил Бога за то, что у России есть ядерное оружие
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: видео Артемия Лебедева во «ВКонтакте»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев поблагодарил Бога за ядерное оружие России. Об этом он высказался в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя атаку США на Иран, Лебедев заявил, что Вашингтон напал на страну, так как у нее не было ядерного оружия. Он добавил, что Соединенные Штаты сделали это без предупреждения и без видимой причины. «Очень хорошо, слава Богу, Господи, что в России есть ядерное оружие и что на нас просто так никто не может напасть», — констатировал Лебедев.

Дизайнер подчеркнул, что Иран стал примером того, что случилось бы с Россией, если бы страну не охраняли «Бог и ядерная бомба».

Ранее портал Axios сообщил, что из-за ударов по Ирану раскол между республиканцами и демократами усилился. Уточнялось, что из-за произошедшего между Белым домом и демократами в Конгрессе США возник огромный дефицит доверия.

В ночь на 22 июня США ударили по трем ядерным объектам Ирана. При атаке Соединенные Штаты использовали стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и противобункерные бомбы.

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