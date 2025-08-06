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16:22, 6 августа 2025Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал о разорвавших с ним отношения знакомых с Украины

Лебедев заявил, что готов простить порвавших с ним отношения знакомых с Украины
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев рассказал о знакомых с Украины, которые разорвали с ним отношения. На эту тему он высказался в беседе с блогером Амираном Сардаровым, видео доступно во «ВКонтакте».

Как отметил Лебедев, его знакомые украинцы, с которыми он длительное время общался, в какой-то момент прислали ему негативные сообщения очень похожего содержания. По мнению дизайнера, его бывшие приятели «в один день стали как зомби с мозговым слизнем».

«Я с ними не рвал отношения. Это они со мной порвали отношения», — подчеркнул блогер. Он также заявил, что готов простить этих знакомых и возобновить с ними общение, если они выступят инициаторами этого.

Ранее Лебедев рассказал о письме, которое он получил от старого знакомого с Украины. Он написал Лебедеву, что пытается покинуть страну, а также описал, как он старается избежать мобилизации.

В 2022 году Лебедев заявил, что друзья с Украины отвернулись от него после того, как он съездил в Донецкую народную республику и города Запорожской области и снял видео о путешествии. Как отметил блогер, с таким объемом критики, которая обрушилась на него из-за этого ролика, он не сталкивался давно.

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