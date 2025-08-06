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16:49, 6 августа 2025Экономика

Банк России предсказал инфляцию на конец III квартала 2025 года

ЦБ: К концу III квартала инфляция в России снизится до 8,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

По итогам II квартала 2025 года годовая инфляция в России достигла 9,4 процента, что ниже апрельского прогноза ЦБ в размере 10,1 процента. Об этом сказано в комментарии к среднесрочному прогнозу Банка России, опубликованному на сайте регулятора.

Отмечается, что темпы роста цен во II квартале продолжили активно замедляться по сравнению с пиковыми значениями конца 2024 года. Эта динамика объясняется жесткой денежно-кредитной политикой.

Что касается годовой инфляции, то к концу III квартала 2025 года она составит 8,5 процента, а к декабрю будет в диапазоне 6-7 процентов. Таким образом, базовый прогноз ЦБ гласит, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики и в условиях возвращения экономики к траектории сбалансированного роста годовая инфляция в 2026 году вернется к целевому уровню четыре процента и стабилизируется на нем в дальнейшем.

В июне так называемая инфляция для бедных, то есть рост цен на минимальный набор товаров и услуг, серьезно снизилась, однако есть прогнозы, что она может подскочить из-за существенного роста тарифов ЖКХ.

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