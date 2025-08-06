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17:39, 6 августа 2025Экономика

Банк России решил не отказываться от жесткой денежно-кредитной политики

ЦБ: Средняя ключевая ставка в 2025 году будет в диапазоне 18,8-19,6 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Банк России обеспечит такие жесткие денежно-кредитные условия, которые нужны «для возвращения инфляции к цели
в 2026 году, а экономики — на траекторию сбалансированного роста». Об этом сообщается в документах регулятора.

В базовом сценарии это означает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6 процента годовых в 2025 году и 12-13 процентов годовых в 2026 году и продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

Что касается дальнейших решений по ключевой ставке, то их регулятор пообещал принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

До этого ЦБ проинформировал, что по итогам II квартала 2025 года годовая инфляция в России достигла 9,4 процента. Ожидается, что годовая инфляция к концу III квартала 2025 года составит 8,5 процента, а к декабрю будет в диапазоне 6-7 процентов. Что касается зафиксированного в стране замедления темпов роста цен, то регулятор счел это результатом жесткой ДКП.

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