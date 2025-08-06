Беглый олигарх призвал свергнуть власть в Молдавии

Плахотнюк призвал сторонников объединиться для свержения власти в Молдавии

Бежавший из Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк, которого задержали в Греции по ордеру Интерпола, призвал сторонников объединиться для свержения власти в республике. Об этом он написал на своей странице Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Давайте объединимся и создадим мощный, решительный, профессиональный фронт, который свергнет эту неспособную власть и отправит ее на свалку истории», — написал он.

Он также призвал восстановить команду его власти, чтобы обеспечить гражданам республики стабильность и безопасность.

Летом 2019 года Владимир Плахотнюк покинул Молдавию из-за многочисленных обвинений, предъявленных ему. Ему вменяют коррупцию из-за колоссального влияния олигарха в 2010-х годах. В 2025 его задержали в Греции.