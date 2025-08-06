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20:09, 6 августа 2025Ценности

Беременная возлюбленная Тимати снялась в микроюбке

Беременная возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова снялась в микроюбке
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @halfbloodval

Беременная возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) модель Валентина Иванова снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 447 тысяч подписчиков.

Избранница музыканта предстала перед камерой в полупрозрачном коричневом костюме. Данный наряд состоял из кроп-топа с длинными рукавами, воротом и драпировкой и микроюбки с оборками.

В то же время блогерша уложила волосы в небрежный пучок, оставив несколько локонов у лица, и нанесла макияж в коричневой цветовой гамме.

Ранее в августе возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова снялась в откровенном спортивном образе.

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