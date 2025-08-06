Герой России рассказал об обмане украинских диверсантов

Герой России с позывным Туча заявил, что обманом заставил ДРГ ВСУ сдаться в плен

Герой России с позывным Туча обманом заставил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаться в плен. Об этом он заявил военкору газеты Минобороны «Красная Звезда» Кристине Уколовой.

Как рассказал боец, украинские диверсанты попытались выдать себя за российских бойцов под Соледаром после того, как ВСУ потеряли один из опорных пунктов. Туча, вместе с сослуживцами занявший позицию, смог вычислить диверсантов по акценту и обманом убедил их сдаться.

«Сил было поровну, но им это знать было необязательно. Говорю: "Пацаны, сдавайтесь, вы отсюда не выберетесь уже". Не сразу, но оружие в итоге сложили», — рассказал военный. Он добавил, что в составе сдавшейся в плен группы был и командир ДРГ.

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