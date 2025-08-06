Депутат оценил последствия новых санкций США против России

Депутат Шхагошев: Новые санкции США станут экономической войной против БРИКС

Возможные новые санкции США будут направлены в первую очередь против БРИКС, а не России. Последствия новых ограничений оценил депутат Госдумы Адальби Шхагошев в интервью MK.RU.

«Мы очень хорошо можем отражать любые санкции. Их сегодня более 30 тысяч, и плюс-минус две-три тысячи санкций ни о чем для России не говорят. Но если санкции состоятся, это надо воспринимать как экономическую войну США против БРИКС», — считает он.

Парламентарий отметил, что американский президент Дональд Трамп много раз говорил о недопустимости, чтобы кто-то «наступал на доллар». Шхагошев подчеркнул, что скорость развития экономик стран БРИКС «очень пугает» Вашингтон, который не может отпустить «память об однополярном мире».

Ранее сообщалось, что США могут ввести вторичные санкции против России 8 августа, несмотря на переговоры президента Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом.