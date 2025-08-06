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19:53, 6 августа 2025Мир

США захотели ввести санкции против России после переговоров

Reuters: США могут ввести вторичные санкции против России 8 августа
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

США могут ввести вторичные санкции против России 8 августа, несмотря на переговоры президента Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

«Россияне стремятся продолжать взаимодействие с Соединенными Штатами. Ожидается, что дополнительные санкции будут введены в пятницу», — указали представители администрации Трампа.

При этом в Белом доме подчеркнули, что положительно оценивают переговоры с Россией.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров президента Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом администрация Дональда Трампа, возможно, сделает положительное заявление, а может, и нет.

ЖЗЛ
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