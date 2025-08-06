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22:56, 5 августа 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказала о билете в один конец для солдат ВСУ

Депутат Рады Скороход рассказала о существовании «мясных бригад» в ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) существуют так называемые «мясные бригады», откуда солдаты практически никогда не возвращаются. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Украины Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Знаете, есть даже разница между [воинскими] частями. Есть части, куда все хотят попасть, так как там нормальное командование, и есть «мясные бригады», и они действительно «мясные», — поделилась политик. — У них [солдат] ощущение, что они в один конец, так как из армии ты можешь выйти или двухсотым [погибшим], или тяжелым трехсотым [раненым]».

Она также отметила, что большая часть потерь ВСУ приходится на рядовой состав, так как офицеры чаще всего находятся в тылу, а боевые офицеры — это, скорее, исключение, чем правило. Скороход подчеркнула и разницу в отношении офицеров к своим подчиненным. По ее словам, некоторые из них стараются сохранить свой личный состав, а другие дают задачу и не думают о том, как бойцы будут ее выполнять.

Ранее Скороход рассказала, что почти 400 тысяч человек бежали из ВСУ из-за усталости.

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