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20:29, 3 августа 2025Бывший СССР

На Украине заявили о бегстве 400 тысяч человек из ВСУ

Депутат Рады Скороход: Почти 400 тысяч человек бежали из ВСУ из-за усталости
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Число дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) уже близится к 400 тысячам. Об этом заявила депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

По ее ловам, это число продолжает расти, а командование не планирует решать эту проблему. По мнению Скороход, одной из причин дезертирства стала моральная и физическая усталость.

«Вторая причина — деморализация и плохие отношения с командованием. Отношения командиров ВСУ к обычному солдату приводит к тому, что они предпочитают дезертировать, чем быть убитым в затылок», — считает депутат.

Ранее депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу заявил, что причиной высокого уровня дезертирства в Вооруженных силах Украины является подход военного руководства страны к мобилизации. «Если бы мы повели себя мудрее, то цифры были бы такими, что мы даже не обращали бы на них внимания», — подчеркнул политик.

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