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13:37, 6 августа 2025Мир

Додик выругался матом и пообещал не сдаваться

Додик отказался принять решение ЦИК Боснии и пообещал не сдаваться
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool / Reuters

Президент Республики Сербской, энтитета в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик отказался принять решение ЦИК об аннулировании своих полномочий и пообещал не сдаваться. Об этом глава региона написал в своем аккаунте социальной сети X.

«Вариантов капитуляции и отступления не существует. Сдаться — это не выход», — указал политик. Кроме того, Додик нецензурно раскритиковал ЦИК за такое решение.

Ранее президенту Республики Сербской Милораду Додику единогласно аннулировали мандат главы образования на основании решения местного суда. Сообщается, что решение принято Центральной избирательной комиссией страны. Окончательное решение об отстранении и новых досрочных выборов будут после окончания срока подачи Додиком апелляции.

ЖЗЛ
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