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14:02, 6 августа 2025Моя страна

Древний меч нашли в могиле в России

Древний меч нашли и восстановили специалисты в Омской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: группа «Русское географическое общество | Омск» во «ВКонтакте»

В Омской области восстановили меч, найденный в могильнике саргатской культуры. Об этом сообщает Омское отделение Русского географического общества.

Железный меч из парного ярусного погребения нашли в 2024 году в ходе раскопок первого кургана могильника Новопокровка-IV в Горьковском районе. Интерес специалистов вызвало положение меча в могиле — не вдоль тела, а поверх костяка. Ученые полагают, что это указывает на возможный ритуальный характер подношения.

Ценность находке придает ее сохранность. Исследователи отмечают, что удовлетворительной сохранности мечи редки, чаще всего обнаруживаются фрагменты лезвий, рукоятей или перекрестий.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде найдена редчайшая металлическая подвеска с изображением головы быка. Аналогичные украшения первоначально были открыты в погребениях XI-XII веков юго-западнее Новгорода. В частности, в бассейне Десны.

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