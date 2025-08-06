Экс-главный санитарный врач России призвал полностью запретить продажу табака в России

Онищенко: В России нужно полностью запретить продажу табака

Экс-главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко призвал полностью запретить продажу табака в России. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Запрещать надо совсем эту гадость всю (...) Надо принимать, надо запрещать, и чем быстрее, тем лучше. У нас на этот счет есть Конституция, где записано мое право на здоровье, есть закон о профилактике табакокурения и государственные национальные проекты, которые состоят из федеральных проектов, где прописана необходимость запрета табака», — обозначил он.

По мнению Онищенко, российское законодательство по профилактике табакокурения среди населения необходимо дополнить подзаконными актами, которые будут направлены на введение мер по борьбе с табакокурением, которые со временем приведут к полному запрету табачной продукции в стране. В частности, он напомнил о принятом в 2013 году законе, введшем маркировку и лицензирование, а также сокращение мест продажи табачной продукции.

Ранее в России увеличили до двух миллионов рублей размеры взысканий за продажу вейпов и сигарет детям. Сообщалось, что наибольший штраф будет грозить юридическим лицам.